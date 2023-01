Une star de Chelsea offre ses services à Barcelone, l’énorme sanction contre la Juventus scandalise l’Italie

Une recrue d’exception pour le Barça

La suite après cette publicité

Ce samedi, d’après le média espagnol Sport, Hakim Ziyech a décidé d’offrir ses services au Barça. Il voudrait même rejoindre la Catalogne dès cet hiver. De plus, il a bien choisi son moment, il a attendu le départ de Depay pour débarquer comme le remplaçant idéal. Chelsea serait prêt à l’échanger contre Kessié si nécessaire. Mais les Blaugranas préfèrent utiliser l’Ivoirien comme monnaie d’échange pour recruter Brozovic. En fait, malheureusement pour lui, il ne ferait pas partie des plans du Barça pour le futur. Courtisé par l’AC Milan et le PSV Eindhoven, Ziyech décidera de son avenir dans les heures à suivre.

L’Italie défend la Juve

Le Tribunal de la Fédération Italienne de Football a pénalisé la Juventus Turin de 15 points de pénalité en championnat, une sanction décidée dans le cadre de la «Plusvalenze Case». Avec cette pénalité, la Juventus va dégringoler au classement et passe de la troisième à la dixième place. C’est une terrible nouvelle pour les supporters bianconeri et la presse italienne, complètement scandalisés. «Une injustice flagrante». De plus, le procureur sur l’enquête avait au départ demandé 9 points de retraits, pas 15. Comme l’écrit Tuttosport en reprenant les propos des dirigeants italiens, ce «traitement est inégal et est une injustice flagrante envers des millions de fans». «La peine est très lourde» pour le Corriere dello Sport qui annonce que le club va faire appel. Il y a moins d’un an, la Juventus semblait hors d’atteinte après son acquittement en avril dernier dans cette affaire, ça a bien évolué.

À lire

Chelsea, Brighton : Levi Colwill, la révélation qui émerveille déjà l’Angleterre

Le scandale Dani Alves

L’homme qui fait les gros titres ce matin en Espagne, c’est l’ex-star du PSG et surtout du Barça, Dani Alves. «La prison» peut-on lire sur la Une de tous les quotidiens sportifs du pays. Le Brésilien a été envoyé en prison pour agression sexuelle, sans caution, après avoir été entendu par un juge. Comme le révèle Sport, il est visé par une enquête pour agression sexuelle présumée, qui aurait eu lieu le 30 décembre dernier, dans une boîte de nuit à Barcelone. Il nie catégoriquement les faits. Pour l’instant, la plainte de la femme concernée a été portée devant les tribunaux et fait actuellement l’objet d’une enquête, selon le Tribunal supérieur de justice de Catalogne. Et comme le rapporte Marca dans son édition du jour, le président des Pumas, Leopoldo Silva, a annoncé avoir mis fin au contrat de son latéral droit brésilien pour «respecter l’institution».