EdF : les activités étonnantes de Kylian Mbappé pendant la trêve internationale

Absent discuté du dernier rassemblement de novembre avec les Bleus en Ligue des nations, Kylian Mbappé a été la principale attraction des Bleus. En effet, son capitanat est maintenant remis en cause puisqu’il n’a pas été présent lors des deux derniers rassemblements et les questions sur son absence ont provoqué des maux de tête à Didier Deschamps. Pendant ce temps, le Madrilène a profité de plusieurs jours de repos et d’un programme plutôt léger avec le Real Madrid.

Selon RMC Sport, il a d’abord profité d’une courte escapade à Paris pour retrouver ses ex-coéquipiers Arnau Tenas et Achraf Hakimi pour une partie de padel. Après seulement trois séances d’entraînement collectif, où il a été salué par le staff et les supporters madrilènes, avant une activité karting mercredi avec Eden Hazard. En repos le week-end dernier, il a ensuite repris l’entraînement collectif en ce début de semaine. Un emploi du temps chargé.