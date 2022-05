Mercato PSG : l'étonnante confidence de Le Graët sur Zidane

En fin de contrat avec l'équipe de France, Didier Deschamps n'a toujours pas prolongé son bail. En poste depuis 2012, l'ancien coach de l'OM n'est pas sûr de continuer l'aventure avec les Bleus après le Mondial et forcément il faut déjà penser à l'avenir. Le président de la FFF devra ainsi étudier des nouveaux profils et celui de Zinédine Zidane ressort forcément. Ce dernier n'a jamais caché son envie de prendre la tête de l'équipe dans un avenir proche.

Dans un entretien pour L'Equipe, Noël Le Graët est revenu sur la rumeur Zidane et il a confirmé que ZZ était aussi en contact avec le PSG comme nous vous le révélions en octobre dernier. «Je ne suis pas en train de me dire : "Pourvu que Didier me dise non et que j'aille voir Zidane.". Vous me voyez dire aujourd'hui : "C'est Zidane qui va remplacer Deschamps ?" On verra. Zidane va peut-être prendre le PSG. Pour l'équipe de France, il faut être libre. Mais aujourd'hui, on va tout faire pour mettre Didier dans les meilleures conditions pour gagner cette Coupe du monde.»