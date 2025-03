Djamel Menad, légende du football algérien, est mort

Djamel Menad, légende de la JS Kabylie et de l’équipe nationale algérienne, est décédé ce samedi 22 mars à l’âge de 64 ans, après avoir lutté pendant deux mois contre une maladie. Ancien attaquant, il a marqué l’histoire du football continental, remportant de nombreux titres, dont la Coupe d’Afrique des clubs champions en 1981 et la CAN 1990. Après avoir joué en Algérie et à l’étranger, il a également dirigé plusieurs clubs en tant qu’entraîneur, notamment en Arabie Saoudite et dans des pays du Golfe.

La JS Kabylie, où il a joué pendant plusieurs années, a rendu hommage à son ancien joueur, soulignant son impact sur le sport national. « La grande famille du football algérien et de la JS Kabylie est en deuil après l’annonce du décès de Djamel Menad, ancien joueur et véritable légende du football national » déclare le club dans un communiqué. Il aura cumulé 79 sélections et inscrit 25 buts sous les couleurs des Fennecs au cours de sa longue carrière.