André Onana va s'engager avec l'Inter Milan

L'une des pistes estivales de l'Olympique Lyonnais ira en Serie A. D'après les informations de La Gazzetta dello Sport, le gardien de but de l'Ajax Asmterdam André Onana devrait finalement signer l'été prochain à l'Inter Milan dans le cadre d'un transfert libre. Le club lombard était déjà à la recherche d'un successeur à Samir Handanovic, en fin de contrat en 2022 également, mais une prolongation serait dans les tuyaux pour l'international slovène.

La suite après cette publicité

Libre de tout contrat, le portier des Lions Indomptables (18 sélections) se serait vu proposer une prolongation de la part de la direction ajacide, sans succès. Le 4 novembre prochain, Onana sera libéré de sa suspension dans un mois et a déjà repris l'entraînement collectif, et ce après la suspension d'un an réduite à 9 mois par le Tribunal Arbitral du Sport après un contrôle positif à des produits dopants. Malgré l'intérêt de Peter Bosz et une offre envoyée de six millions d'euros aux Ajacides, il jouera sous le maillot du champion d'Italie en titre la saison prochaine.