Ajax : Marc Overmars met fin au feuilleton André Onana

L'été dernier, André Onana se trouvait à deux doigts de rejoindre Peter Bosz à l'Olympique Lyonnais. Mais le dossier s'est complexifié et le portier camerounais est finalement resté à l'Ajax Amsterdam. Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le champion des Pays-Bas, l'intéressé se trouve dans le viseur de plusieurs grosses écuries européennes. Interrogé par Ziggo Sport, le directeur sportif du club néerlandais Marc Overmars, a confirmé que les négociations pour une éventuelle prolongation de contrat étaient rompues.

« Actuellement, nous ne travaillons pas sur la prolongation du contrat, nous avons essayé, mais cela n'a pas fonctionné. Vous prenez des décisions et vous devez ensuite voir comment cela se passe des deux côtés. Nous ne pensons pas qu'il veut vraiment prolonger. J'ai lu quelque part que nous nous sommes retirés des négociations et c'est correct. Nous le faisons pour une raison. S'il part cet hiver vous devez obtenir un bon montant. Sinon il partira libre en juillet prochain, » a ainsi lâché le dirigeant de l'Ajax. L'Inter Milan et le FC Barcelone notamment ont sûrement pris note des déclarations de Marc Overmars...