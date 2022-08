OM : Valentin Rongier vole au secours d'Igor Tudor

La suite après cette publicité

Oublier une préparation estivale plus que contrastée, à la fois sur le terrain mais également en coulisses, voici l'objectif de l'Olympique de Marseille qui accueille, ce dimanche à 20h45, le Stade de Reims pour le compte de la première journée de Ligue 1. L'occasion pour les hommes d'Igor Tudor, successeur discuté de Jorge Sampaoli, de rassurer les supporters marseillais, attendus en nombre à l'Orange Vélodrome. Interrogé en marge de cette rencontre dans un entretien accordé à Prime Vidéo, le milieu de terrain marseillais, Valentin Rongier, en a d'ailleurs dit plus sur la méthode Tudor, refusant au passage d'accabler son nouveau coach.

«Ce n'est pas un tyran, il aime bien quand tout est carré, tout est sérieux. Quand on est sur le terrain, il n'est pas là pour rigoler. Il veut que le travail soit bien fait, avec une grosse intensité donc on s'adapte, ça prend un peu de temps. Mais non, ce n'est pas un tyran». Le milieu de 27 ans a également dévoilé le style de jeu que souhaitait mettre en place le Croate. «Il ne dit pas qu'il ne veut pas avoir le ballon, il dit qu'il veut aller vite vers l'avant, mettre en place un gros pressing. Quand on regarde ce que faisait l'Hellas Vérone, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, elle ne faisait pas partie du top 6 en Italie. Nous, on fait partie de ce top 3 en France donc forcément on a les joueurs pour jouer au ballon, il faut juste trouver un équilibre».

