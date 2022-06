River : Marcelo Gallardo évoque l’intérêt pour Luis Suarez

La suite après cette publicité

En conférence de presse après le match nul de son équipe dimanche face à l’Atlético Tucuman (0-0), le coach de River Plate, Marcelo Gallardo, a répondu aux questions sur l’intérêt du club argentin pour Luis Suarez. Le coach argentin a expliqué qu’il avait été en contact avec l’attaquant uruguayen de 35 ans et qu’il lui avait fait part de son envie de le voir rejoindre les Millonarios.

«J'ai parlé avec lui, je le connais, j'ai une bonne relation avec lui. Je respecte le joueur et la personne. Je l'ai contacté pour savoir ce qui allait se passer dans sa vie et s'il voulait venir jouer en Argentine, dans une institution comme la nôtre. Il est difficile de parler d'une possibilité dont on ne sait pas si elle peut être réelle au-delà de l'intérêt de club et au-delà du fait que le footballeur l'a valorisée et la prend en considération. Nous devons attendre et voir quelles sont les possibilités réelles », a expliqué Gallardo au sujet de l’ancien buteur du FC Barcelone, qui est libre de tout contrat depuis son départ de l’Atlético de Madrid à la fin de la saison.