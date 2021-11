Qualif. CDM 2022 : l'Écosse assure l'essentiel contre la Moldavie

Au Stadionul Zimbru de Chisinau, la Moldavie recevait l'Écosse, ce vendredi à 18 heures, pour le compte de la neuvième journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022. Lanterne rouge du groupe F et orpheline de la moindre victoire (1 nul, 7 défaites), la sélection moldave, d'ores et déjà éliminée de la course au Mondial, s'avançait en 3-5-2 pour tenter de décrocher un premier succès, honorifique, dans cette campagne de qualification. En face, les hommes de Steve Clarke (5 victoires, 2 nuls, 1 défaite), dauphins du Danemark - déjà assuré de voyager au Qatar dans un peu plus d'un an - avaient l'occasion de prendre leur distance sur Israël (3e, 13 pts) et ainsi valider une place de barragiste.

Pour cette rencontre, les Écossais se présentaient en 3-4-3 avec un trio d'attaque composé de Mcginn et des deux buteurs de Southampton Armstrong et Adams. Globalement dominatrice, la Tartan Army manquait pourtant de réalisme offensif au cours de la première demi-heure mais finissait par trouver la faille au sein de la défense moldave. Peu avant la pause, c'est le piston droit des Glasgow Rangers Nathan Patterson qui permettait ainsi aux siens de prendre les devants (0-1, 38e). Au retour des vestiaires, les coéquipiers du capitaine Andrew Robertson, défenseur de Liverpool, accentuaient la pression sur le but de Namasco et Adams parvenait finalement à faire le break (0-2, 65e). Avec cette victoire (2-0), l'Écosse conforte sa deuxième place et s'assure une place de barragiste avant de recevoir le leader danois lundi prochain. De son côté, la Moldavie encaisse une huitième défaite et neuf journées et tentera de sauver l'honneur en Autriche lors de l'ultime rencontre.

