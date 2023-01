Houssem Aouar indisponible plusieurs semaines

La suite après cette publicité

Coup dur pour Houssem Aouar et l’OL. Le milieu de terrain international tricolore de 24 ans, qui était redevenu titulaire depuis l’arrivée de Laurent Blanc sur le banc du club rhodanien, n’était pas à 100 % dimanche pour affronter Clermont.

Rentré à 18 minutes de la fin, le numéro 8 de l’OL, en fin de contrat en juin 2023 mais qui n’a absolument pas décidé de quoi sera fait son avenir, s’est blessé au quadriceps. Aouar devrait être éloigné des terrains entre deux et trois semaines. Un coup dur pour le coach de l’actuel 8e de Ligue 1 qui manque cruellement de joueurs créatifs dans l’entrejeu malgré la présence d’un certain Mohamed El Arouch grand espoir du club et qui n’a pour l’instant pas les faveurs de l’ancien sélectionneur des Bleus.

À lire

OL : Camilo est de retour !