PSG : Luis Enrique prudent avec Presnel Kimpembe et Lucas Hernández

À quand les retours de Presnel Kimpembe et de Lucas Hernández ? Si le premier cité est prêt à rejouer et attend que Luis Enrique fasse appel à lui, le second a fait son retour à l’entraînement collectif, ce jeudi, laissant ainsi entendre que son retour est plus proche que jamais. À la veille d’Auxerre-Paris Saint-Germain, en Ligue 1, Luis Enrique a donné son point de vue sur le cas des internationaux français.

La suite après cette publicité

« Ce sont des joueurs qui reviennent. Lucas Hernández a réintégré l’équipe totalement. Pour (Presnel) Kimpembe, il en a terminé avec cette blessure, mais il faut qu’il s’adapte à l’équipe. Nous sommes très heureux de voir qu’il peut nous aider, mais il manque de prendre le temps nécessaire pour venir aider l’équipe », a indiqué l’entraîneur espagnol du PSG qui préfère jouer la carte de la prudence avec ses deux défenseurs centraux.

Parions Sport en Ligne vous double votre premier pari, jusqu’à 90€ de

bonus et vous offre 10€ de crédit avec le code FM10.Une victoire 2-0 du PSG face à Auxerre vous rapporte jusqu’à 770€.

La suite après cette publicité

Suivez le match Auxerre - PSG sur DAZN. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.