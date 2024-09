OM : Adrien Rabiot lourdement critiqué par un agent

Les supporters de l’Olympique de Marseille ont vécu une soirée de rêve hier soir en voyant débarquer Adrien Rabiot (29 ans) à l’aéroport de Marignane de Marseille. L’international français va s’engager pour deux saisons avec l’OM sous réserve de visite médicale valide, qui est prévue pour ce mardi. Un choix inattendu après les sollicitations au cours de l’été, mais l’agent Bruno Satin estime que cette signature inattendue est liée à son mauvais entourage.

«C’est la résultante de l’incompétence des gens qui l’ont accompagné là. Il est conseillé par sa mère et ça montre que c’est bien d’être accompagné par des professionnels parce que s’il avait été accompagné par un pro, il serait dans un top 10 européen et de surcroît, il était libre, a-t-il expliqué sur RMC. J’ai eu le directeur sportif de l’Atlético de Madrid fin juillet et il m’a dit: "j’ai eu deux conversations avec la maman et j’ai arrêté tout de suite parce qu’elle m’expliquait où devait jouer son fils". Ça lasse rapidement tous les professionnels, c’est insupportable». Véronique Rabiot appréciera.