OM : les supporters marseillais choquent déjà Adrien Rabiot !

Malgré son absence de Coupe d’Europe cette saison, l’Olympique de Marseille s’est malgré tout montré inarrêtable lors de ce mercato estival sous l’impulsion de Roberto De Zerbi. Après avoir recruté Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg, Jonathan Rowe, Valentin Carboni ou encore Geronimo Rulli, le duo Benatia-Longoria a encore réalisé un nouveau grand coup, alors même que le mercato estival est fermé depuis le 30 août. Le club phocéen a déjà annoncé ce dimanche avoir trouvé un accord de principe avec Adrien Rabiot pour une arrivée libre de tout contrat, accompagnée d’un bail de deux saisons avec les Olympiens. Comme attendu, le milieu de terrain de l’équipe de France a bien débarqué ce lundi soir à Marseille.

«L’Olympique de Marseille annonce avoir trouvé un accord de principe avec Adrien Rabiot pour la venue au club du milieu international français. Le joueur s’engagera avec l’OM sous réserve du résultat de la visite médicale», a précisé le communiqué de la formation olympienne publié dimanche soir. Après avoir refusé les avances des différents cadors européens, l’international tricolore (48 sélections, 4 buts), séduit par le discours de Medhi Benatia et très chaud à l’idée de s’inscrire dans le nouveau projet phocéen, va donc venir apporter toute son expérience dans l’entrejeu marseillais. Et toout a été très vite puisque le natif de Saint-Maurice dans le Val-de-Marne a atterri à Marseille ce lundi dans les alentours de 20h30 - moins de 24 heures après la missive rendue publique par le site officiel du club des Bouches-du-Rhône.

Une ambiance de folie pour accueillir Rabiot

Alors que les supporters marseillais ont fait le déplacement en masse à l’aéroport de Marignane, Adrien Rabiot a pu répondre à quelques questions de RMC BFM Marseille. L’ambiance incroyable a déjà impressionné l’ancien milieu du PSG : «C’est incroyable, c’est énorme. Je ne m’attendais pas à ça, voir tous les gens qui sont là et contents, ça me fait chaud au cœur. Je sais que ma famille est contente aussi, ça me donne déjà envie de jouer et de gagner. On m’a dit que 500 personnes ont fait le déplacement, je ne m’attendais pas à autant de bonne humeur, autant de chaleur», a-t-il déclaré dans un brouhaha exceptionnel. Selon les premières estimations, plus de 500 supporters marseillais étaient présents devant l’aéroport pour craquer les premiers fumigènes, alors que l’ex-capitaine de la Juventus venait de faire son apparition devant le public marseillais. Accueilli en rockstar, il passera, comme prévu, sa visite médicale ce mardi matin.

Après avoir repris en chœur le mythique «Aux Armes !» des supporters marseillais, l’international des Bleus a poursuivi ses premiers mots: «Ça s’est fait comme ça, au début ça paraissait improbable et finalement en parlant beaucoup avec Medhi, il m’a présenté le projet, j’ai adhéré. J’ai parlé aussi avec le coach, ça m’a parlé vraiment sportivement. Plus l’ambiance, la ferveur, le stade, le public qui vit le foot… L’objectif, c’est de gagner forcément, de retrouver la Champions League. Je ne sais pas si je pourrai jouer l’Olympico, si je serai en condition, mais je serai avec le groupe en tout cas. J’ai hâte de m’entraîner et de retrouver le Vélodrome», a précisé Rabiot. Et pour remettre de l’huile sur le feu, Adrien Rabiot a arboré un grand sourire quand les passionnés phocéens ont crié «Paris, Paris, on t’encule». Voilà ce qui nous promet des Classiques d’anthologie.