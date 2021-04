Metz-PSG : la réaction à chaud de Marco Verratti

Après son succès sur la pelouse du FC Metz cet après-midi (3-1), le PSG est provisoirement leader du championnat de France avec deux points d'avance sur Lille qui se déplace à Lyon dimanche soir. Marco Verratti a évoqué après la partie cette course à quatre pour le titre et le fait de jouer les premiers, au micro de Canal+ : « c’était notre objectif aujourd’hui (de gagner, NDLR). On jouait avant les autres, c’est pour ça que c’était important de gagner, important de mettre la pression sur les autres. Il reste peu de matches, c’est un championnat incroyable, je crois que c’est un des plus jolis depuis que je suis ici. Jusqu’à la fin on est quatre équipes pour jouer le titre. C’est pour ça qu’on ne peut pas faire d’erreurs. Je pense qu’aujourd’hui on a joué un match sérieux, on a gagné et on l’a mérité. On est contents. »

L'Italien s'est ensuite penché sur la demi-finale aller de Ligue des champions qui attend les Parisiens ce mercredi face à Manchester City, et la confiance emmagasinée par l'équipe : « je pense que l’on est en train de faire un bon parcours. On est heureux. On sait maintenant qu’en sept ou huit matches on va jouer une saison entière. On est en route pour gagner tous les titres. Donc on arrive à ce match de la meilleure des façons possibles. Après, on sait qu’on joue une équipe qui est comme nous. Elle peut aussi faire le doublé. Cela va être un joli match. On sait qu’on doit être à cent pour cent, on y est, on est prêts. On va combattre 90 minutes mardi (mercredi, NDLR), et après on pensera au retour », a-t-il enfin lâché concentré.