Real Madrid : Reinier annonce la couleur

Reinier a encore de l’énergie à revendre. Après deux échecs en prêt à Dortmund puis Girona, le Brésilien retrouve des couleurs cette saison à Frosinone, où il s’impose comme un joueur important du onze d’Eusebio Di Francesco. Des performances qui ne devraient pas passer sous les radars du Real Madrid, à qui il reste lié jusqu’en 2026. Et manifestement, l’ancien joueur de Flamengo reste cramponné à l’idée de s’y imposer.

«Je parle toujours à Rodrygo et Vini, avec qui je joue beaucoup à la Playstation. Vini m’a dit que je devais rester tranquille, bien faire les choses en club et que comme ça, je retournerai vite à Madrid. Ils me soutiennent beaucoup tous les deux, nous avons une relation privilégiée et je les remercie, a confié Reinier dans un entretien accordé à AS. Si faire mes débuts avec le Real reste un objectif ? Bien sûr. Je suis absent depuis trois ans, mais j’ai toujours en tête de jouer pour Madrid. C’est mon rêve. Je pense que mon opportunité se présentera si je travaille bien et si je reste très concentré sur Frosinone.»