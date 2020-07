Les compos probables de Real Valladolid-FC Barcelone

La suite après cette publicité

La Liga ne s'arrête plus et enchaîne les journées. Fin de la 35e journée hier avec Real Madrid-Alavès (2-0) et début de la 36e aujourd'hui avec notamment le déplacement du FC Barcelone sur la pelouse du Real Valladolid. Avec la victoire hier des Madrilènes, les Blaugranas sont de nouveau relégués à quatre points de leur rival et doivent à tout prix revenir de leur déplacement avec les trois points afin de rêver encore un tout petit peu au titre. Le tout à trois journées de la fin. Selon Sport, Quique Setién devrait reconduire son 4-4-2 en losange qui a fonctionné à merveille sur la pelouse de Villarreal (4-1).

Lionel Messi serait donc en position de numéro 10 juste derrière Luis Suarez et Antoine Griezmann, qui voudra confirmer son retour en force. Vidal et Sergio Roberto devraient être alignés au milieu de terrain avec Busquets pendant que la défense ne bouge pas, Samuel Umtiti étant forfait de longue durée. Du côté de Valladolid, selon Mundo Deportivo, il s'agirait plutôt d'un 4-2-3-1 à base défensive. En effet, le club du Nord-Ouest de l'Espagne est actuellement 14e de Liga et n'a pas encore assuré totalement son maintien. Mais une victoire ce soir contre le Barça (match à 19h30 à suivre en direct commenté sur notre site) et le contrat serait rempli.