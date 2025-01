PSG : la décision qui a choqué Ousmane Dembélé

Le PSG est revenu de très loin ce mercredi. Menés 0-2 par Manchester City, les Franciliens sont finalement parvenus à renverser la vapeur et à s’imposer 4-2. Un succès obtenu après une deuxième mi-temps étincelante, qui a vu l’attaque parisienne briller de mille feux au Parc des Princes. Un scénario qui ne serait peut-être pas arrivé sans l’entrée d’Ousmane Dembélé pour les quarante-cinq dernières minutes.

Il s’agissait de la grosse surprise préparée par Luis Enrique : faire démarrer son attaquant phare sur le banc de touche. Un choix qui s’est avéré payant, mais qui en a surpris plus d’un, dont l’intéressé lui-même. L’Équipe révèle que l’ancien joueur du Barça était totalement remis de sa grippe et ne s’attendait pas à démarrer en tant que remplaçant. Mais le média français explique que c’est grâce à cette petite frustration que l’ambidextre est entré sur la pelouse avec une sérieuse envie d’en découdre. Et ça s’est vu.