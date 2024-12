LdC : l’Atlético domine le Slovan Bratislava, doublé pour Griezmann

L’Atlético de Madrid est en pleine forme. Dans le cadre de la sixième journée de la Ligue des Champions, le club espagnol a enchaîné une troisième victoire consécutive face au Slovan Bratislava. Julian Alvarez a ouvert le score à la 16e minute avant le but du break inscrit par Antoine Griezmann juste avant la pause (42e). Au retour des vestiaires, les Slovaques pensaient revenir dans le match avec la réduction du score signée Strelec (51e).

Mais en ce moment, Griezmann est l’homme en feu chez les Colchoneros et le Français l’a prouvé en s’offrant un doublé juste avant l’heure de jeu (57e). Grâce à ce succès 3 buts à 1, l’Atlético réalise une excellente opération et remonte à la neuvième place du classement, aux portes du top 8 synonyme de huitième de finale, à égalité de points avec le Bayern Munich (8e). Quant au Slovan Bratislava, il confirme son statut de cancre de la classe et reste bon dernier avec six défaites en autant de matches.