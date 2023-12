Lens-Séville : les justifications étonnantes de l’arrêté préfectoral

Hier, à l’occasion d’une interview accordée à Brut, le ministre de l’Intérieur a fait des ravages. Après avoir maintenu ses accusations à l’encontre de Karim Benzema, le dirigeant politique a annoncé de son propre chef l’interdiction de déplacement des supporters sévillans pour le match Lens-Séville FC prévu demain. Une annonce faite à deux jours du match qui a provoqué un scandale en Andalousie. Mais le gouvernement ne veut rien savoir. RMC Sport vient de relayer la teneur de l’arrêté préfectoral confirmant l’interdiction de déplacement.

« Du 12 décembre 2023 à 10h au 13 décembre 2023 à 3h est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporters du FC Séville, ou se comportant comme tel, d’accéder au stade Bollaert-Delelis de Lens et à ses abords. (…) la rencontre est identifiée à risques par la Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme (DNLH). » L’arrêté évoque aussi « les tentatives de contact entre supporters indépendants lensois et les supporters espagnols la veille du match aller qui s’est déroulé le 20 septembre 2023 afin d’organiser un 'fight’ » et « les débordements et la rixe entre supporters du FC Séville et supporters d’Arsenal qui se sont produits aux abords immédiats du stade Ramon Sanchez Pizjuan à l’issue du match du 25 octobre 2023 que le club espagnol a perdu ». Mais ce n’est pas tout. L’arrêté rappelle aussi les affrontements entre supporters sévillans et romains lors de la dernière finale de la Ligue Europa « qui se sont produits à Budapest avant le début de la finale de la ligue Europa le 31 mai 2023 et qui ont fait plusieurs blessés ». Enfin, l’arrêté s’inquiète des « liens d’amitié entre les supporters du FC Séville et ceux du club de Liège qui, au regard de l’enjeu sportif de la rencontre et de leur proximité géographique, pourraient faire le déplacement. (…) La décision est motivée par "un risque réel et sérieux d’affrontement entre les supporters des deux clubs. »