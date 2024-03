Real Madrid : Kylian Mbappé pensait être à l’origine du clash Bellingham-Tchouameni

Kylian Mbappé a fait le show ce vendredi après-midi dans l’auditorium du Groupama Stadium. Présent en conférence de presse avant d’affronter l’Allemagne demain en amical avec les Bleus, KM7 a évoqué son avenir sans en dire vraiment plus au final. Pourtant, son nom est cité au Real Madrid. D’ailleurs, comme beaucoup, le Français de 25 ans a pensé que Jude Bellingham et Aurélien Tchouameni parlaient de lui et d’Erling Haaland lors du récent échange capté par les caméras.

La suite après cette publicité

«La vidéo, bien sûr qu’on en a rigolé. Nous on fait que chambrer. Et franchement, moi aussi je pensais mais ce n’était pas de moi qu’ils parlaient. C’était drôle, sympa.» En effet, les deux joueurs du Real Madrid se sont gentiment clashés au sujet d’Eric Dier et de Dayot Upamecano comme l’a révélé Tchouameni en début de semaine.