Kheira Hamraoui règle ses comptes avec le PSG

Après avoir quitté le PSG au terme de son contrat, Kheira Hamraoui a tenu à régler ses comptes dans son livre Kheira, à contre pied, publié ce mercredi. En plus d’avoir qualifié le PSG de « club inhumain », celle qui avait été au coeur d’une affaire plus que remarquée il y a un an et demi a taclé celui qui est désormais son ancien employeur.

« En plus d’avoir qualifié le PSG de club inhumain, celle qui avait été au coeur d’une affaire plus que remarquée il y a un an et demi a taclé celui qui est désormais son ancien employeur. Victime de cyberharcèlement, insultée, traînée dans la boue lors des matches, je ne reçois aucun soutien de la part de mon employeur qui se mure dans le silence. Quand l’hiver arrive, je me revois, toujours seule, sous la pluie, grelottant sur le terrain, sans blouson, ni sweat-shirt pour me réchauffer », a-t-elle notamment écrit. Le message est passé.

