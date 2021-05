OL : Jean-Michel Aulas règle ses comptes avec Monaco !

La suite après cette publicité

La guerre des mots continue. Depuis dimanche soir, l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais s'écharpent sur la place publique. Après la victoire des Gones au stade Louis II dans un match très important dans la course à la troisième place, une bagarre a éclaté entre certains joueurs une fois le match terminé. Willem Geubbels, Pietro Pellegri, Marcelo et Mattia De Sciglio ont tous reçu un carton rouge de la part de l'arbitre Clément Turpin. Dans la foulée, Jean-Michel Aulas et Rudi Garcia ont pointé du doigt Monaco et l'arbitrage, estimant que les Lyonnais avaient été agressés.

JMA n'est pas satisfait des sanctions

Lundi soir, au lendemain de ce choc, Monaco a répondu et réglé ses comptes avec l'OL en publiant un communiqué de presse. Mercredi, les deux clubs ont été fixés sur les sanctions reçues par leurs joueurs. Et l'OL s'en est bien sorti avec un match de suspension pour Marcelo et De Sciglio. Pourtant, les pensionnaires du Groupama Stadium jugent toujours que cette sanction est sévère puisque les deux défenseurs ont été attaqués par les deux jeunes joueurs monégasques. Rudi Garcia s'en est plaint hier face aux médias. Jean-Michel Aulas en a remis une couche ce vendredi en marge de la conférence de presse de prolongation de Delphine Cascarino.

«C'est vrai, je n'ai pas pris la parole mais j'ai lu ce qui a été dit par les dirigeants de Monaco, j'ai lu le rapport de l'arbitre et j'ai pris connaissance de la décision de la commission. Je pense qu'on n'a pas été très favorisés dans les décisions. On est hyper pénalisé demain. On a aussi beaucoup de blessés. L'équipe a été formidable et a traduit la formidable envie de gagner qu'on leur a inculqué. Donc ce qu'ils ont fait est fantastique. Marquer deux buts à Monaco à 10 contre 11, alors qu'ils n'en avaient pas pris depuis longtemps, c'est très bien. On a même fini à trois buts».

Le président de l'OL pique Monaco

Puis il a ajouté : «ce serait vraiment dommage de ne pas se donner les moyens de tout réussir. Lorient fait de bons résultats, mais on va gagner demain, puis à Nîmes et contre Nice. C'est ma volonté la plus forte. Ce n'est pas moi qui joue. On va tout faire pour rendre très fier notre OL et nos supporters qui nous accompagnent positivement. Ils ne seront pas trop loin demain avant le match». JMA a poursuivi en expliquant qu'il souhaitait l'annulation des deux cartons rouges donnés après le coup de sifflet final.

«Franchement, oui. La commission explique de manière assez claire. On se rend compte que nos joueurs n'ont fait que se défendre. Ils ont été agressés verbalement et physiquement. Les deux cartons rouges sont injustes. Les dirigeants de Monaco auraient mieux fait de se taire». JMA, qui crie donc à l'injustice, a conclu cette sortie médiatique en mettant la pression sur l'ASM. «Il faut gagner nos matches et il peut y avoir des surprises. J'irai voir les joueurs tout à l'heure à l'entraînement à 17h30 et je leur ferai part de mes prévisions sur nos adversaires». Après la parole, place aux actes demain !