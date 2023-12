OM : Azzedine Ounahi ne fait pas encore l’unanimité !

Entré en fin de match lors du triste nul (1-1) concédé par l’Olympique de Marseille face au RC Strasbourg lors de la 13e journée de Ligue 1, Azzedine Ounahi (23 ans) faisait son retour dans le onze de Gennaro Gattuso, dimanche soir, lors de la victoire marseillaise face au Stade Rennais (2-0). Auteur d’un magnifique rush solitaire peu après l’heure de jeu, le Marocain libérait ainsi l’OM, auteur de sa quatrième victoire de la saison et désormais neuvième au classement. Pourtant, malgré sa deuxième réalisation en L1, celui qui avait ouvert son compteur lors de la 1ere journée face à Reims n’a pas totalement convaincu.

La suite après cette publicité

Combatif et disponible pour ses partenaires, l’ancien Angevin n’a, certes, jamais rien lâché (7 ballons récupérés) mais son jeu reste encore entaché de nombreux déchets… Avec deux petits duels remportés sur sept disputés, un seul dribble réussi, une seule tentative cadrée et neuf ballons perdus, le natif de Casablanca s’est globalement montré brouillon. Alors oui, son but sauve largement cette prestation en demi-teinte mais les doutes, eux, persistent. Crédité d’un 7 par la rédaction FM, Ounahi va désormais devoir confirmer qu’il est capable d’évoluer au plus haut niveau sur la durée et avec régularité.

À lire

La sortie polémique de Didier Deschamps sur le sacre de l’OM en Ligue des Champions

Gattuso attend beaucoup plus !

«On savait que ça allait être dur, c’est une bonne équipe qui joue la Ligue Europa, on était obligé de gagner pour lancer la saison. Maintenant, il fallait enchainer. C’était un match compliqué, on n’a pas trop eu le ballon mais on est devant à la pause, en 2e on a la maitrise et on marque le deuxième», confiait cependant l’intéressé, bien décidé à poursuivre sur cette lancée, au micro de Prime Vidéo. Tourné vers l’avenir, le droitier d’1m82, auteur de 2 buts en 12 matches toutes compétitions confondues, n’a pourtant pas totalement convaincu son entraîneur, très cash au moment d’analyser la prestation de son protégé.

La suite après cette publicité

«Il peut faire mieux. Il a des qualités techniques on l’a vu sur son but. Il doit être plus juste avec le ballon. Et voir comment ne pas déséquilibrer l’équipe. J’en attends plus. Je n’ai pas aimé sa première période j’ai préféré sa deuxième», lançait dans cette optique Gennaro Gattuso, impatient d’admirer le plein potentiel du numéro 8 olympien. En attendant, l’OM peut savourer une semaine fructueuse avec une belle victoire contre l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa et ce succès face aux Rennais permettant aux Olympiens de se relancer en Ligue 1. De son côté, Azzedine Ounahi aura lui une nouvelle opportunité de se montrer à son avantage, dimanche soir, sur la pelouse de Lorient.