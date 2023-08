Chelsea : Romelu Lukaku et Mauricio Pochettino ne s’adressent pas la parole

Il y a de la tension dans l’air à Chelsea avec Romelu Lukaku. Persona non grata au sein de l’effectif des Blues, les négociations avec plusieurs cadors italiens et des formations saoudiennes n’ont mené à rien et le buteur belge est toujours un fardeau financier et sportif pour le club londonien. Ce mardi, The Telegraph a donné plus de détails sur le début de saison de Lukaku chez les pensionnaires de Stamford Bridge.

La suite après cette publicité

En effet, d’après le média anglais, l’ancien d’Everton s’entraînent avec les U21 du club londonien. Pire encore, il entretiendrait des rapports glaciaux avec Mauricio Pochettino. En effet, depuis son retour à Londres, Lukaku et le technicien argentin n’auraient pas eu une seule discussion. Pour rappel, alors qu’il veut quitter Londres, Chelsea veut également s’en débarrasser mais n’est pas ouvert à un prêt alors que la Juventus est le seul club encore activement intéressé par ses services.