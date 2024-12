Comment la FIFA s’est mise le Real Madrid dans la poche

Valse au sommet du football mondial. Entre la FIFA et le Real Madrid, les relations sont plus que jamais au beau fixe comme le rapporte le quotidien Marca. Florentino Perez et Gianni Infantino entretiennent d’excellentes relations depuis plusieurs années et le patron du football mondial a décidé de faire plusieurs faveurs à la Casa Blanca. L’exemple le plus frappant s’est produit lors de la récente cérémonie The Best, organisé par la FIFA et récompensant le meilleur joueur du monde. Vinicius Junior, snobé par l’UEFA lors de la cérémonie du Ballon d’or selon la direction madrilène, a été nommé meilleur joueur du monde lors de celle dirigée par l’organisme présidé par Gianni Infantino.

Dans l’optique de la prochaine Coupe du monde des Clubs, la FIFA s’est également aligné sur certaines exigences du club merengue pour se mettre dans la poche le quinze fois vainqueur de la Ligue des Champions. Notamment sur la question des droits TV. À l’image de ce que comptait proposer Florentino Perez dans son projet de SuperLeague, DAZN - qui a obtenu les droits du Mondial des clubs pour un milliard d’euros - proposera certains de ses matches gratuitement pour les téléspectateurs. En plus de ces accords d’idées, les 100 millions d’euros à la clé et la possibilité d’être champion du monde pendant quatre ans ont définitivement convaincu le club madrilène de s’impliquer pleinement lors du prochain Mondial des clubs. Enfin, la FIFA pourrait faire un dernier cadeau au Real Madrid en organisant la finale de la Coupe du Monde 2030 dans le tout nouveau Bernabéu.