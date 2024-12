OM : la folle prémonition de Pablo Longoria

Invité exceptionnel sur la chaîne Twitch de Zack Nani, Pablo Longoria a évoqué de nombreux sujets, dont son arrivée à l’OM. Il a d’ailleurs fait un aveu. «Ma venue à l’OM ? Je vais te dire la vérité. C’est quelque chose que j’ai senti venir. J’ai une maladie, je lis toute la presse européenne chaque matin. Je lis tout. J’avais lu sur la situation de Zubizarreta à l’OM et j’ai dit à tous mes proches que j’étais sûr que l’OM allait m’appeler. Je voulais travailler en France ou en Allemagne. Je voulais faire le top 5 des championnats et j’avais déjà fait les trois autres. Je n’ai pas fait de mouvement et l’un des recruteurs de l’OM m’a appelé. Je l’avais senti. J’avais des offres de Premier League et je ne vais les divulguer par respect. Il y avait un club important de PL pour directeur sportif. J’ai travaillé à Valence, 2004, quand j’ai vu la news…quand j’ai vu tout ça, j’ai su que c’était un signe et j’aime la passion. Je n’aimais plus le froid. Je voulais avoir le soleil comme à Valence. Quand tu habites à Turin, tu es en déficit de vitamine avec le manque de soleil (rires). »

Il a ajouté : «ça me parlait la passion. Tu sais que tout le monde vit pour le football à Marseille. Quand tu as perdu foi pour le football et que tu retrouves Marseille, ça redonne de la joie et ça m’a plu. C’était ma priorité très vite. La période COVID a chamboulé le monde de travail et les relations sociales. Par règle générale, je gardais tous les gens en place quand j’arrivais dans un club. Ça serait très injuste d’arriver et de chambouler le monde. J’avais vécu ça à Newcastle. Le premier rendez-vous s’était très mal passé. J’avais dit que je donnerais ma chance à tout le monde. On m’a dit que personne ne m’écouterait et qu’on n’allait pas m’écouter pour apprendre le travail. Bienvenue à Marseille (rires). Deuxième jour, j’ai fait le même discours. Même réponse. J’ai dit que finalement j’allais monter ma propre équipe si vous ne voulez pas écouter. C’était un peu choquant pour moi. Quand une personne arrive normalement, tu dois être intéressé et à l’écoute. Tu dois être content que ton directeur vienne te parler de scouting. Je suis devenu plus direct ensuite.» Et depuis, il n’est plus parti…