Le FC Barcelone galère dans son opération dégraissage

Après une année particulièrement décevante, le FC Barcelone compte sur le prochain mercato pour repartir de l'avant. L'idée est donc de se renforcer à différents postes, mais prioritairement en attaque où Robert Lewandowski fait office de priorité. Raphinha, Marcos Alonso et César Azpilicueta sont aussi suivis pour compléter l'effectif. Dans le même temps, les pensionnaires du Camp Nou doivent vendre des joueurs. Ils ont bien commencé avec Philippe Coutinho, qui a été cédé définitivement à Aston Villa pour 20 millions d’euros, avec 50% de la plus-value d’une future vente du joueur. Mais la suite du mercato risque d'être plus compliquée.

"Personne ne veut partir", titre ce mercredi Sport. Xavi pourrait se retrouver lors de la pré-saison avec 30 joueurs sur les bras. Le technicien blaugrana a déjà informé Óscar Mingueza, Riqui Puig, Martin Braithwaite et Samuel Umtiti qu'il ne comptait pas sur eux l'an prochain. D'autres pourraient être sacrifiés, même des éléments importants. Mais le problème est que personne dans le vestiaire ne veut quitter le club explique Sport.

Le club espère toujours vendre Braithwaite, qui est dans le viseur de Valence, le Celta Vigo et Brighton. Mais avec un salaire de 4 millions d'euros par an, il n'est pas pressé de partir. Ce qui n'arrange pas les affaires du club, où son contrat court jusqu'en 2024. Comme pour le Danois, le Barça risque d'avoir des maux de tête avec Clément Lenglet. Lui aussi touche un bon salaire et Sport indique que cela est un obstacle pour le moment pour ses prétendants. Tottenham en fait partie d'ailleurs. Séville rêve aussi de son retour, mais pour le moment cela reste compliqué financièrement.

Les Barcelonais pourraient être contraints de se séparer d'éléments à fortes valeurs marchandes comme Frenkie de Jong, courtisé par Paris, Manchester United ou encore le Bayern Munich. Seul problème et de taille, le Néerlandais n'est pas disposé à s'en aller. Il veut réussir au Barça et aller au bout de son contrat, qui court jusqu'en 2026. Idem pour Memphis Depay. Xavi n'est pas contre le garder, mais le club veut le vendre. Problème, l'ancien joueur de l'OL ne veut pas partir et veut aller au bout de contrat, qui court jusqu'en 2023. Depay a fait de gros efforts financiers pour signer au Barça et il espère un geste en retour, en restant l'an prochain. Le casse-tête ne fait que commencer pour le Barça !