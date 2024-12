PSG : Christophe Dugarry détruit Neymar

Dimanche soir, RMC Sport a réalisé un gros coup en s’offrant une interview de Neymar. Le Brésilien, qui joue désormais à Al-Hilal, a profité de ce micro tendu du média français pour régler ses comptes avec le Paris Saint-Germain. « La première année à Paris a été magnifique, j’ai été très bien accueilli par les supporters, mais les deux ou trois dernières n’ont pas été les mêmes, ce n’était pas vraiment juste la façon dont j’ai été traité. Je pense que Messi a plus ou moins connu la même chose. Pour moi, ils ont dépassé les limites (quand ils sont venus chez lui). Notre relation n’était plus respectueuse, alors que moi, je les ai toujours respectés… C’était vraiment une situation compliquée. J’étais triste de la façon dont on m’a traité à la fin », a-t-il notamment déclaré. Des propos qui ont fait bondir Christophe Dugarry.

« C’est peut-être un des trois plus grands joueurs, en qualités intrinsèques. Après, si le mec n’a jamais été Ballon, d’Or, c’est qu’il y a des raisons. Je rêverais qu’il y ait un joueur du PSG qui parte et qui dise merci au PSG. Les mecs ont été payés des sommes astronomiques, ils ont joué dans des stades pleins, des conditions exceptionnelles pour jouer au foot. On te porte tout, tu ne fais rien. Il était dans les meilleures conditions possibles et imaginables. Il n’aurait pas pu dire une fois « j’aurais pu faire mieux ». Je ne l’entends jamais, ça me saoule. Je ne vais pas te dire que le PSG a tout bien fait, mais est-ce que ce n’est pas possible de dire une fois : « j’ai travaillé dans des conditions exceptionnelles, j’ai eu un salaire incroyable, j’ai eu la chance de jouer avec des partenaires stratosphériques. » Si Neymar n’a pas été Ballon d’Or avec les qualités qu’il a, tu peux t’en prendre qu’à toi. Ce n’est pas la faute des imbéciles qui sont venus te voir à la fin. Est-ce qu’il ne peut pas se dire qu’il n’a pas tout fait ? » À bon entendeur…