Neymar vide son sac et dézingue la direction du PSG

6 années. 6 années ponctuées de hauts et de bas, de victoires et de blessures, de sourires et de pleurs, mais 6 années où il aura aussi fait frisonner les supporters du PSG comme personne d’autre. À Paris, Neymar aura disputé plus de saisons que dans n’importe quel autre club durant sa carrière, et c’est aussi pour ça qu’il se dit encore touché par cette fin d’aventure tumultueuse il y a un an et demi, lorsqu’il avait été invité à quitter le club de la capitale. Dans un entretien accordé ce dimanche à Bartoli Time sur RMC, la star brésilienne est justement revenue sur ses années parisiennes. Des années dont il a quand même d’abord indiqué vouloir garder le positif.

«Mon expérience au PSG était bonne et mauvaise. Très bonne, car au niveau football, je pense que j’étais au sommet de ma carrière, et mauvaise, car j’ai longtemps et souvent été blessé, je crois que je n’ai même pas fini une saison, donc il y avait forcément de la tristesse, a regretté le joueur d’Al-Hilal. Mais je n’oublierai pas les très bons moments comme la finale de Ligue des Champions (en 2020), on aurait pu la gagner mais une finale se joue sur des détails. Sinon, jouer en Ligue 1 a été une très bonne expérience, les fans ont été géniaux avec moi pendant mon passage, j’ai écrit mon histoire en L1, j’en suis fier, mais c’est fini et je dois désormais me focaliser sur Al-Hilal.»

La direction du PSG en prend pour son grade

Mais le football est ingrat, et on a davantage tendance à retenir le négatif, plutôt que le positif. C’est d’ailleurs aussi pour cette raison que l’histoire de Neymar avec Paris s’est terminée à reculons, avec une direction qui l’avait à l’époque forcée à plier bagage, et des supporters rancuniers, qui étaient allés jusqu’à manifester leur grogne devant la maison du joueur. Un épisode qu’il peine encore à digérer. «La première année à Paris a été magnifique, j’ai été très bien accueilli par les supporters, mais les deux ou trois dernières n’ont pas été les mêmes, ce n’était pas vraiment juste la façon dont j’ai été traité», retrace-t-il.

«Je pense que Messi a plus ou moins connu la même chose. Pour moi, ils ont dépassé les limites (quand ils sont venus chez lui). Notre relation n’était plus respectueuse, alors que moi, je les ai toujours respectés… C’était vraiment une situation compliquée. J’étais triste de la façon dont on m’a traité à la fin, a-t-il ajouté, avant d’adresser quelques tacles à sa direction de l’époque. Je respecte le PSG et je vais toujours les soutenir pour qu’ils aient les meilleurs résultats possibles. Je n’ai aucune rancœur envers le club, j’ai juste un peu de rancœur envers des gens qui managent le club et quelques supporters. Ma relation avec les supporters fait malheureusement partie des moments tristes. C’est du passé et j’ai la conscience tranquille par rapport à ça.» Le message est passé.