Bayern : David Alaba a dit non au PSG et à Chelsea

À 28 ans, David Alaba semble se rapproche chaque jour un peu plus d'un avenir en Espagne. Dernièrement, ABC indiquait que le défenseur du Bayern Munich, dont le contrat expire en juin prochain, aurait bien dit oui au Real Madrid. Mieux, un salaire annuel de 9,1 M€ l'attendrait au Bernabéu. Sans oublier une prime à la signature qui avoisinerait les 20 M€.

Si le clan de l'Autrichien refuse de commenter la nouvelle, Sky Allemagne indique que le Munichois privilégie bel et bien l'Espagne puisqu'il aurait dit non à une offre alléchante du Paris Saint-Germain et du Chelsea de Thomas Tuchel. Sauf revirement de situation, David Alaba gambadera probablement sur les pelouses de Liga la saison prochaine.

Update Alaba: He has decided to decline the huge offer from Paris Saint-Germain, according to Sky sources. He also said no to Thomas Tuchel and Chelsea, who tried to convince him recently. His priority remains Spain: @realmadrid or @FCBarcelona #TransferUpdate @Sky_Marc pic.twitter.com/3cxS5B21rf