Homophobie : quand le ministre de l’Intérieur contredit le ministre des Sports…

Présent au micro de BFM TV ce jeudi, le ministre des Sports Gil Avérous a dévoilé les grandes mesures prises par le gouvernement et les instances du football français pour lutter contre l’homophobie dans les stades. L’occasion pour lui d’affirmer que les clubs concernés risquaient désormais de perdre la rencontre sur tapis vert. Oui mais voilà, quelques instants plus tard, Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur et invité dans Rothen s’enflamme, a tenu des propos bien plus mesurés…

«S’il y a des chants homophobes, le mouvement sportif doit prendre ses responsabilités, il doit y avoir une interruption temporaire. Arrêter des matchs est très compliqué, ce n’est pas la bonne solution. Mais il faut une interruption provisoire, éventuellement des exfiltrations même si c’est compliqué au sein d’une tribune. On doit interrompre. Si les chants continuent? Je ne veux pas me prononcer, c’est au mouvement sportif. Je n’irai pas empiéter sur le mouvement sportif. Les déclarations du ministre des Sports? C’est au mouvement sportif de l’assumer». Il va désormais falloir accorder les violons…