L1 : le match Lens-PSG est reporté !

Hier, la chaîne Téléfoot a révélé que le Paris Saint-Germain souhaitait effectuer une demande à la Ligue de Football Professionnel afin de reporter son match face au Racing Club de Lens prévu samedi à 21 heures. Une rencontre programmée six jours après la finale de la Ligue des Champions perdue face au Bayern Munich.

La demande des pensionnaires du Parc des Princes a été entendue par la LFP qui a décidé de décalé ce match comptant pour la deuxième journée de Ligue 1 Uber Eats au 10 septembre, soit trois jours avant le Classico face à l'OM (13 septembre, 3ème journée). «A la demande du Paris Saint-Germain et en accord avec le club du RC Lens et le diffuseur Canal+, le Bureau de la LFP, réuni ce jour, a décidé de reporter la rencontre opposant le RC Lens au Paris Saint-Germain, initialement prévue le samedi 29 août 2020 à 21h, au jeudi 10 septembre 2020 à 21h. Par ailleurs, la rencontre opposant le RC Strasbourg Alsace à l'OGC Nice, initialement prévue le dimanche 30 août 2020 à 17h, est avancée au samedi 29 août 2020 à 21h en accord avec les deux clubs et le diffuseur Canal+. La LFP remercie particulièrement les clubs concernés, ainsi que Canal+ pour sa compréhension et sa coopération».