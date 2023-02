OM : la première de rêve d’Azzedine Ounahi

La suite après cette publicité

Ce soir, l’Olympique de Marseille avait une belle carte à jouer à la Beaujoire. Face à un FC Nantes peu emballant ces derniers temps, les Phocéens avaient l’occasion de dépasser (provisoirement) le RC Lens et de revenir à deux petites longueurs du Paris Saint-Germain au classement, avant le match des Franciliens à Montpellier. Objectif atteint pour les hommes d’Igor Tudor qui se sont imposés 2-0 chez les Canaris. Mais ce soir, on risque de parler davantage d’Azzedine Ounahi.

Entré en jeu à un quart d’heure du terme à la place d’Alexis Sanchez, le milieu de terrain se savait attendu. Recruté cet hiver par l’OM (8 M€ + 2 M€ de bonus) après une Coupe du Monde impressionnante avec le Maroc, l’ancien Angevin disputait ses premières minutes sous es nouvelles couleurs. Une première qui marquera les esprits, grâce à un premier but fabuleux pour l’OM notamment.

Un but de folie pour sa première

Marseille menait 1-0, on jouait les arrêts de jeu quand Ounahi est venu martyriser Girotto avant de crucifier Lafont. Un but décisif tout en technique qui va alimenter les belles promesses affichées par le joueur au Qatar. Interrogé à l’issue de la rencontre, l’intéressé savourait. « C’est ma première entrée, au bout de deux minutes j’ai marqué, on a fait un superbe match. Je suis très content. On avait la maîtrise, on a bien fini, on repart avec les trois points. L’OM a le même jeu que moi, j’aime quand mon équipe a la maîtrise, on l’a fait et à la fin, on a trois points », a-t-il déclaré au micro de Prime Vidéo.

De son côté, Igor Tudor a fait du Tudor. Interrogé sur l’entrée décisive de sa recrue, le Croate ne s’est pas emballé, même s’il a reconnu le talent de son milieu. « Il a besoin de temps pour s’adapter à ce type de football parce qu’on vient d’un autre style. Il aura besoin de temps, mais il est talentueux. Tout le monde l’a vu sur ce but. » Personne ne contredira le coach marseillais, mais il y a fort à parier que tout l’Orange Vélodrome voudra le voir en action ce week-end face à Nice.