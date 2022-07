Mercato : Luis Campos a activé un plan B pour renforcer l'attaque du PSG

La suite après cette publicité

Pour son mercato estival, le Paris Saint-Germain veut renforcer toutes ses lignes. En défense, l’Intériste Milan Skriniar est ardemment désiré. Au milieu de terrain, les Rouge et Bleu ont déjà enrôlé Vitinha et espèrent Renato Sanches. En attaque, Paris a fait une offre orale au Rémois Hugo Ekitike, mais cible toujours l’Italien Gianluca Scamacca.

Cependant, s’il a la charge du projet parisien, Luis Campos ne compte pas dépenser sans compter. C’est le cas pour Skriniar, mais aussi pour Scamacca. Pour rappel, Sassuolo réclame 40 M€. Une somme que sont prêts à payer les Anglais de West Ham. Mais pas Campos. Résultat : les négociations traînent et il n’est clairement pas exclu que Scamacca ne vienne pas à Paris.

Benfica est vendeur, mais...

Un scénario anticipé par Luis Campos. En effet, RMC Sport vient de confirmer une information du journaliste italien Fabrizio Romano selon laquelle les Parisiens sont intéressés par le jeune Gonçalo Ramos. Le mois dernier, nous vous proposions un portrait de l’attaquant de complément portugais de Benfica âgé de 20 ans.

À l’époque, la presse portugaise indiquait que des clubs anglais, français et allemands le courtisaient et qu’une équipe française était aussi sur le coup, sans dévoiler son identité. Tout porte à croire que cela pourrait donc être le PSG. Reste que les Aguias ne seront pas moins gourmandes que Sassuolo avec Scamacca. En effet, nous vous indiquions que Benfica était vendeur, mais que le club lisboète espérait récupérer 40 M€ pour un joueur sous contrat jusqu’en 2025 et dont la clause libératoire est fixée à 120 M€.