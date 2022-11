Ligue des Champions : la Juventus sortira les roues de secours contre le PSG

La suite après cette publicité

À la veille de l'affiche contre le PSG, comptant pour la 6ème et ultime journée du groupe H de la Ligue des Champions, la Juventus devra composer avec les blessures de nombreux cadres de l'équipe. L'infirmerie turinoise est actuellement bien remplie avec les rééducations encore incomplètes de Moise Kean, Paul Pogba, Mattia De Sciglio, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Marley Aké, Gleison Bremer, Weston McKennie auxquels il faut désormais ajouter les jeunes Samuel Iling-Junior et Kaio Jorge, mais surtout l'attaquant serbe Dušan Vlahović, touché aux adducteurs depuis le 25 octobre dernier. Ces onze joueurs seront tous absents mercredi soir, contre le Paris Saint-Germain, tout comme l'arrière droit brésilien Danilo, suspendu pour accumulation de cartons jaunes dans la compétition. Alors que la Vielle Dame traverse l'une de ses plus intenses crises des dernières décennies, marquée par une élimination déjà actée en Ligue des Champions, elle peut profiter de cette dernière rencontre en C1 face aux Parisiens pour tester de nouvelles choses et ainsi, trouver de premiers éléments de guérison.

Et si le début de la rédemption passait par un ticket promotionnel en Ligue Europa ? Car oui, les Bianconeri jouent paradoxalement gros ce mercredi soir - même s'ils resteront à quai pour les 8es de finale de la compétition, suite au lourd revers (4-3) contre Benfica la semaine dernière. En effet, les troupes de Massimiliano Allegri peuvent encore être rebasculées en C3, si ces dernières réalisent un meilleur résultat que le Maccabi Haïfa, qui affronte les Lisboètes dans l'autre match du groupe H. Dans cette optique, ce dernier duel en LDC peut prendre des airs de véritable expérience scientifique. La Juventus en laboratoire à tests ? C'est une nécessité, voire une obligation.

La jeunesse au pouvoir ?

En défense, avec l'absence de Bremer, Federico Gatti (24 ans) pourrait bien saisir une belle opportunité de rebattre les cartes de la hiérarchie. Avec un Leonardo Bonucci vieillissant et un Gleison Bremer inconstant, l'ancien défenseur de Frosinone, acheté par la Juve lors du dernier mercato hivernal, devrait vivre sa deuxième titularisation consécutive dans la compétition. Contre Benfica, l'Italien n'a pas démérité avec six récupérations, cinq duels aériens sur sept remportés et un taux de passes réussies de 91%. Dans le 3-5-2 d'Allegri, Gatti aura des choses à prouver dans un match sans véritable pression. À voir si Tommaso Barbieri (20 ans), qui devrait probablement être dans le groupe, entrera en jeu durant la rencontre.

Pour le bloc du milieu, les yeux seront rivés sur les deux jeunes Fabio Miretti (19 ans) et Nicolò Fagioli (21 ans). Ce dernier a inscrit un superbe but ce weekend, en championnat, dans la courte victoire sur le fil de son équipe contre le promu Lecce. Les deux jeunes hommes roulent à la bonne cadence, dans le marasme collectif qui règne actuellement à la Juventus. Avec les absents de marque, ils pourront profiter pour se responsabiliser un peu plus aux côtés de Manuel Locatelli qui signera son retour dans le cœur du jeu. Enzo Barrenechea (21 ans) sera aussi sur la feuille de match mais débutera sur le banc selon la Gazzetta dello Sport.

Les lignes offensives, probablement occupées par Chiesa, de retour, et Milik, auront d'autres jeunes atouts si le besoin se fait ressentir. En manque d'opportunités nettes, Matìas Soulè (19 ans) et Marco Da Graca (20 ans) pourraient peut-être participer à cette ultime journée de Ligue des Champions avec l'objectif de marquer des points dans l'esprit de la direction turinoise et de l'entraîneur italien Massimiliano Allegri, plus que jamais sur la sellette.

