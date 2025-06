CdM des Clubs : la FIFA vend des billets à 3,5 euros…

À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde des Clubs, la FIFA multiplie les initiatives pour remplir les tribunes, notamment pour le match d’ouverture entre l’Inter Miami de Lionel Messi et Al-Ahly. L’engouement reste timide aux États-Unis, et moins de 20 000 billets auraient été vendus pour cette affiche au Hard Rock Stadium de Miami selon RMC, malgré les démentis officiels. Pour contrer ce désintérêt, la FIFA propose des promotions inédites, notamment via le Miami Dade College, avec une offre allant jusqu’à quatre billets gratuits pour un seul acheté à 20 dollars, soit un tarif équivalent à 3,50 euros par place.

L’instance a aussi revu sa stratégie tarifaire, adoptant un modèle dynamique basé sur la demande. Résultat : des billets vendus à 306 euros en décembre sont désormais accessibles à 50 euros. Cette politique s’étend à l’ensemble de la compétition, avec des réductions allant jusqu’à 84 %, y compris pour les demi-finales et la finale. Malgré ces fortes baisses, Gianni Infantino, dans une interview pour ESPN, reste optimiste : « oui, le Hard Rock sera plein. L’ambiance sera excellente. Ce sera historique. Ce seront deux équipes historiques pour des raisons très différentes. Le stade sera plein. » On ne demande qu’à voir.