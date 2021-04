Arsenal : Kieran Tierney absent plusieurs semaines

À la veille du match d’Europa League face au Slavia Prague, Arsenal a fait un point sur les joueurs disponibles pour la rencontre. L’occasion pour le club londonien de donner des nouvelles de Kieran Tierney. Le latéral écossais était sorti face à Liverpool la semaine dernière et on apprend aujourd’hui qu’il est touché au niveau des ligaments du genou gauche. Une blessure dont il ne devrait pas être opéré et qui devrait l’éloigner des terrains entre 4 et 6 semaines annonce le club.

Arsenal annonce également que David Luiz devrait retrouver les terrains d’ici les prochaines semaines après avoir été opéré du genou droit. Le doute subsiste encore concernant une possible participation de Martin Odegaard pour le match de demain. Concernant Bukayo Saka, Emile Smith Rowe et Granit Xhaka, ils ont tous les trois repris l’entraînement et ils seront disponibles pour affronter le Slavia Prague.