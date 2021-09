ASSE-Bordeaux : le coup de sang de Benoit Costil après la victoire

Alors que Bordeaux a remporté la première victoire de la saison à Saint-Etienne, ce samedi (2-1), Benoit Costil (34 ans) a réagi après le succès de son équipe. «Quel match, oui. Il y a eu de bonnes choses en première mi-temps, un état d’esprit cohérent, des choses intéressantes avec le ballon. Tout n’est pas encore parfait, mais il y a beaucoup de bonnes choses. Et une seconde mi-temps où le football était un peu particulier», a-t-il expliqué au micro de Canal+, en référence aux conditions climatiques compliquées à Saint-Etienne.

La suite après cette publicité

Mais le portier bordelais a notamment critiqué l'égalisation des Verts, lui qui avait semblé fou de rage au moment du but inscrit par Khazri. «On prend le but sur une grosse injustice. Je pense beaucoup de choses maintenant, mais je préfère me taire. On met le ballon en touche par rapport à un joueur. Saint-Etienne prend le ballon, la sort, mais fait un gros pressing sur le côté, ce qui amène le but. C’est comme ça. Il y a une justice, on a marqué le second. Heureusement qu’on met le second», a ajouté l'international français. Bordeaux se déplacera à Montpellier, dans le cadre de la 7e journée.