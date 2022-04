RC Lens : Jean-Louis Leca critique l'arbitre après la défaite à Strasbourg

Défait face à Strasbourg en début d'après-midi (1-0), le gardien de but du RC Lens Jean-Louis Leca estime en conférence de presse, dans des propos récoltés par L'Equipe que l'arbitre de la rencontre aurait favorisé les Strasbourgeois en leur offrant deux penaltys : «en première période, il y a une situation égale qui n'est pas sifflée, en deuxième, c'est penalty. L'interprétation est favorable à Strasbourg, c'est ça qui me gêne. Ce qui me gêne le plus, c'est que j'aurais aimé savoir ce qu'il aurait fait sur la reprise du Strasbourgeois s'il y avait eu lucarne. On ne peut pas laisser l'avantage et revenir une fois que c'est fini. »

Le portier des Sang et Or regrette que la décision de la rencontre ait été prise par l'arbitre alors que les deux équipes étaient au même niveau : «on a vu un très bon match, deux très bonnes équipes, mais ça arrive de ne pas faire un bon match et le moins bon des 23, c'était l'arbitre. On ne se prend pas la tête, il reste des points à prendre. Ce qui est dommage, c'est de faire un super match dans une super ambiance, entre deux Racing qui se respectent, et de ressortir avec cette frustration. C'est dérangeant.»