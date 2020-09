OL-Nîmes : les compositions officielles

Défait sur la pelouse de Montpellier, cette semaine (2-1), l'Olympique Lyonnais ouvre le bal de la 4e journée de Ligue 1, ce soir face à Nîmes (une rencontre à suivre en direct commenté, à partir de 21h). Des Lyonnais qui auront à cœur de se rattraper pour ce match à domicile, face à des Nîmois à la recherche de leur premier succès à l'extérieur.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Rudi Garcia choisit d'aligner un 4-4-2, au sein duquel Anthony Lopes prend place dans le but. En défense, Léo Dubois, Jason Denayer, Marcelo et le jeune Melvin Bard sont alignés. Au milieu, le duo Guimarães-Caqueret est reconduit, alors que Ryan Cherki et Maxwel Cornet évoluent sur les côtés. Enfin devant, Memphis Depay et Moussa Dembélé sont associés.

Côté Nîmois, Jérôme Arpinon aligne un 4-3-3. Baptiste Reynet garde les buts, derrière une défense à quatre, composée de Florian Miguel, de Loïc Landre, d'Anthony Briançon et de Gaëtan Paquiez. Sarr, Cubas et Fomba sont titularisés dans l'entrejeu tandis que devant Zinedine Fehrat, Renaud Ripart et Haris Duljević seront en charge de l'animation offensive des crocodiles.

Les compositions d'équipes :

OL : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Bard - Cherki, Bruno G., Caqueret, Cornet - Dembélé, Memphis

💥 La compo de l'OL face à Nîmes : Rudi Garcia aligne un 4-4-2, Melvin Bard et Rayan Cherki débutent ! #OLNO



🖥 Le live commenté : https://t.co/tCM01kUd6R pic.twitter.com/SaQoE7Z54J — Foot Mercato (@footmercato) September 18, 2020

Nîmes : Reynet - Paquiez, Landre, Briançon, Miguel - Fomba, Sarr, Cubas - Ferhat, Ripart, Duljevic