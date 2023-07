Barça: deux joueurs ont convaincu Ilkay Gündogan

La suite après cette publicité

Ce lundi, Ilkay Gündogan a été présenté au FC Barcelone. Après avoir visité les installations et fait un tour au musée du club blaugrana afin de s’imprégner de la culture du club, le milieu de terrain a signé officiellement son contrat aux côtés du président Joan Laporta. Un moment symbolique pour l’ancien joueur de Manchester City, très impatient à l’idée de relever ce nouveau challenge en Catalogne. Il a d’ailleurs évoqué son choix et ses échanges avec Pep Guardiola. «C’était par téléphone, pendant les vacances. Il a été le premier à avoir l’information de ma part, directement. Je lui ai tout expliqué et je lui ai exprimé ma gratitude, ainsi qu’au club. Je pense qu’il est également heureux que je vienne dans ce club qu’il aime tant. Il m’a souhaité le meilleur, c’est un grand fan du Barça. Il m’a dit que si j’avais besoin de quelque chose, je pouvais l’appeler, que ce soit un conseil ou de tout ce dont j’ai besoin.» Puis, il a évoqué ses échanges avec Xavi, l’homme dont il était la priorité et qui l’a convaincu de signer.

«Dès le premier instant où nous avons parlé avec Xavi, j’ai senti que c’était la bonne chose à faire ici. Ce sera un défi, tout sera nouveau, mais j’espère m’adapter à une nouvelle équipe et un nouveau pays. J’ai beaucoup à prouver et j’aiderai l’équipe à monter au niveau. Le mélange entre les jeunes et les vétérans, tous de qualité, est essentiel.» Mais il n’est pas le seul avec qui il a échangé. Robert Lewandowski a aussi joué un rôle. «Je lui ai parlé lors d’un match entre l’Allemagne et la Pologne. Ses yeux brillaient quand il parlait du club et de la ville. Il n’en a pas fallu beaucoup pour me convaincre, mais c’est une conversation qui m’a aidé. Pareil avec Ter Stegen. Ma décision était assez claire de venir ici.» Voilà qui est dit !

