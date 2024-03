Le Barça a pris sa décision pour João Félix, l’Angleterre retient son souffle pour Harry Kane

La décision du FC Barcelone pour João Félix

On commence cette revue de presse avec le choc entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone qui va avoir lieu ce soir à 21H. Un super duel, placarde le Mundo Deportivo sur sa Une. Une rencontre particulière pour Joao Felix puisqu’il appartient aux Colchoneros. Ce dimanche, le journal AS rapporte des informations concernant l’avenir du Portugais. À moins de quatre mois du terme de son prêt, son avenir est toujours aussi indécis. Dans les chiffres, il a participé à 33 matchs, mais sur les 2 970 minutes possibles, il n’en a joué que 1 777, soit 60 %. Avec huit buts et cinq passes décisives, l’attaquant a souvent été visé pour son irrégularité. Voir le Barça casser sa tirelire pour s’attacher définitivement ses services semble improbable. Un nouveau prêt paraît être le seul moyen de voir Joao Felix continuer au FC Barcelone. À lui de prouver lors des derniers mois et ça passe par une prestation ce soir face à l’Atlético de Madrid.

Un record et une blessure pour Harry Kane

On file en Allemagne et pas un week-end ne passe sans qu’on retrouve le nom d’Harry Kane au tableau d’affichage. Pas d’exception face à Darmstadt, la lanterne rouge de Bundesliga. Une victoire et des soucis, résume Bild. Kane a marqué son 31ème but de la saison en Bundesliga. Pour l’Anglais, c’est un record personnel. Il fait mieux que ses deux meilleures saisons à Tottenham, dire que ce n’est que sa première saison en Bavière et qu’il lui reste encore beaucoup de matches pour l’améliorer. Pour le Mundo Deportivo, il représente désormais une réelle menace pour Robert Lewandowski, auteur de 41 buts en 2020-21 en championnat. Mais l’Anglais s’est blessé. En voulant couper un centre de Jamal Musiala, l’attaquant n’a pas pu stopper sa course et est venu mourir sur le poteau, comme le relaye Bild dans ses pages intérieures. En Angleterre, le Daily Mirror explique qu’on tremble pour le serial buteur des Three Lions. Le capitaine est attendu pour disputer deux rencontres de gala contre le Brésil et la Belgique.

Real Madrid : le nouveau craquage de Vinicius Jr

Vinicius encore suspendu

Retour en Espagne avec le Real Madrid qui a tranquillement déroulé hier face à Osasuna, victoire 4-2 qui permet aux Merengues de conforter leur place de leader avec 10 points d’avance sur Gérone, deuxième et 11 points sur le Barça, troisième. Brahim Diaz a encore marqué tout comme le Brésilien qui semble retrouver sa meilleure forme au meilleur des moments. Pour Marca, c’est «le leader du leader» avec ses 6 buts lors de ses 4 derniers matchs. «Vinicius, doublé et au revoir», écrit le quotidien dans ses pages intérieures. En prenant son cinquième carton jaune pour avoir protesté contre une décision de l’arbitre, Vinicius Jr sera suspendu pour la prochaine rencontre de Liga face à l’Athletic Bilbao. Résultat, il ne portera plus le maillot madrilène avant un mois et le choc en Ligue des Champions face à Manchester City. De quoi faire rager son coach Carlo Ancelotti qui doit se demander comment faire changer le tempérament de son joueur.