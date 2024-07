FC Barcelone : Hansi Flick a envoyé un message fort à Pep Guardiola

Cette nuit a eu lieu une grande affiche en match amical entre le FC Barcelone et Manchester City, sur la pelouse du Camping World Stadium d’Orlando en Floride. Pour ce duel, le coach Hansi Flick a choisi une formation en 4-2-3-1 composé essentiellement de jeunes joueurs : Iñaki Peña, Gerard Martín, C.Lenglet, Sergi Domínguez, Héctor Fort, Marc Casadó, Marc Bernal, Vitor Roque, Pablo Torre, J.Araujo et Pau Víctor. Dans un match équilibré, ce sont les Blaugrana qui ont ouvert le score dans le sillage de Pau Víctor (24e), avant que Nico O’Reilly n’égalise pour les Cityzens quelques minutes plus tard (39e). Mais dans le temps additionnel, Pablo Torre a remis les Catalans devant au tableau d’affichage (45e+2). En seconde période, Jack Grealish a égalisé une seconde fois (60e). Direction la séance de tirs au but remportée par les hommes de Hansi Flick (2-2, 4-1 tab).

L’ancien entraîneur de l’Allemagne et du Bayern n’a clairement pas caché sa joie après ce succès, tout en annonçant un peu plus son grand projet tactique qqu’il souhaite installer en Catalogne : «Nous avons vraiment bien fait face à une grande équipe. Nous avons défendu ensemble et attaqué ensemble, comme une équipe, et c’est ce que nous voulons. Nous nous sommes battus les uns pour les autres. Peut-être que nous étions trop en retard dans la première partie, notre idée est d’être un peu plus en avance, nous avons besoin de plus de possession, mais nous jouons contre Manchester City… Pep Guardiola est là depuis huit ans et nous voulons faire la même chose qu’eux au niveau de la philosophie. Peut-être un peu différent mais avec cette idée», s’est réjoui l’entraîneur allemand après la rencontre. Et une chose est certaine : les Blaugrana version Flick sont sur la bonne voie et même Pep Guardiola a été impressionné.

Guardiola dithyrambique sur Flick !

Hansi Flick a aligné un onze avec des jeunes joueurs et sans aucun titulaire de la saison dernière, un pari risqué face à un rival majeur comme le Manchester City de Pep Guardiola, qui a joué avec certaines de ses stars comme Erling Haaland et Jack Grealish : «J’ai vraiment aimé les jeunes. J’ai trouvé Marc Bernal extraordinaire, comment il contrôle, comment il joue. Mais tout le monde a joué de manière incroyable, ils font très bien les choses, ils savent quand courir, quand presser, quand anticiper. Je leur souhaite le meilleur. Ils vont faire une très bonne saison. Ils ont de jeunes joueurs, avec beaucoup de talent. Ce sont des joueurs extraordinaires», a affirmé l’entraîneur catalan des Cityzens. A peine arrivé, Flick a donc déjà l’aval du maître absolu de l’école barcelonaise. Voilà de quoi rassurer aussi les supporters catalans. Alors que le mercato barcelonais traîne encore la patte en raison des problèmes financiers des Culés, marqué notamment par le dossier quasi abandonné de Nico Williams et le train de retard pris sur celui menant à Dani Olmo, le FC Barcelone peut et pourra toujours compter sur une constance.

Sa formation des jeunes avec le programme de la Masia et sa capacité à intégrer ses pépites rapidement et efficacement dans le groupe restent une fondation. Même lors des heures les plus sombres de l’histoire du club, les Blaugrana savent sortir des diamants à polir dans leur chapeau magique : «C’est incroyable à quel point ils sont talentueux et ce qu’ils font sur le terrain, avec quelle facilité ils le font à leur âge. Pour moi, ce n’est pas une surprise car je sais parfaitement à quel point l’équipe de jeunes travaille dans ce club. À City ou à Barcelone, il n’y a pas de tests. Il faut gagner tous les jours. C’est l’exigence qu’il faut assumer dès le premier jour si on est à ce niveau», a conclu Guardiola. L’heure sera désormais de confirmer ses belles impressions laissées contre les Cityzens. Le prochain match se jouera au MetLife Stadium du New Jersey face à un club plutôt connu des supporters catalans puisque les troupes de Hansi Flick affronteront le Real Madrid pour un Clásico amical. Un bon moyen de prendre la température nationale avant la reprise de LaLiga le 17 août prochain contre Valence.