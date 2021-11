PSG : Gary Neville verrait bien Mauricio Pochettino à Manchester United

Au micro de Sky Sports, l'ancien défenseur de Manchester United Gary Neville, aujourd'hui consultant à la télévision britannique, a expliqué qu'il verrait bien l'entraîneur du Paris Saint-Germain succéder à Ole Gunnar Solskjaer à la tête des Red Devils : «Je pense que Mauricio Pochettino - même s'il ne le dira jamais - partirait demain pour venir à Man Utd pour un contrat de cinq ans. Il regarderait ce groupe de joueurs, il regarderait le club et il se rendrait compte qu'il pourrait probablement réaliser plus que ce qu'il veut à United en termes de projet.»

L'ex-international anglais (85 sélections) considère que le technicien argentin aurait plus de soutien en Angleterre que dans le club de la capitale et aura le temps nécessaire pour travailler dans les meilleures conditions :«Au PSG, vous êtes sur une saison par saison. Vous devez gagner la Ligue des champions ou vous êtes dehors, c'est le type de modèle. Je ne pense pas que cela convienne à Pochettino. Je pense qu'il viendrait absolument à Man Utd pour un contrat de cinq ans, avec un soutien derrière lui. Comment il s'intégrerait avec les entraîneurs actuels qui sont encore là et qui sont partis, je ne suis pas sûr.»