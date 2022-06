La short-list de la Juve pour remplacer De Ligt

La suite après cette publicité

Matthijs de Ligt a des envies d'ailleurs et pourrait permettre à la Juventus de se refaire une santé économique. Le défenseur central est très courtisé, en Angleterre notamment où Chelsea est le plus chaud sur le dossier. La Vieille Dame réclame la somme de la clause libératoire, soit 120 M€, pour laisser partir son joueur, tandis que les Bleus sont pour l'heure encore en train de trouver une parade pour payer moins cher.

Reste que les Bianconeri préparent la suite en cas de départ du Néerlandais. Selon la Gazzetta dello Sport, la direction a établi une short-list de défenseurs centraux pour remplacer De Ligt. On y retrouve par ordre de priorité Kalidou Koulibaly, le Napolitain qui n'a plus qu'un an de contrat, Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Nikola Milenković (Fiorentina), Gabriel (Arsenal) et Benoît Badiashile (Monaco).