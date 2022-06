Chelsea propose un deal étonnant pour Matthijs de Ligt

La suite après cette publicité

Et si Matthijs de Ligt s'en allait de la Juventus ? Trois ans après avoir posé ses valises dans le Piémont, le Néerlandais, arrivé avec le costume de futur meilleur défenseur central du monde et un transfert à 75 M€, a encore du mal à convaincre tous les observateurs de Serie A. Son talent et ses qualités sont indéniables mais il est encore parfois victime de problèmes de concentration, de penaltys provoqués et évitables.

Avec 42 apparitions sous le maillot de la Vieille Dame cette saison, le colosse de 22 ans demeure un élément important, seulement ses performances encore trop irrégulières et sa situation contractuelle obligent son club à réfléchir à la suite. À deux ans de la fin de son bail, De Ligt n'a toujours pas prolongé, ouvrant même la porte à un départ. «Il y a des discussions en cours entre la Juventus et moi. Une fois que le bon moment arrivera, je déciderai de prolonger ou de regarder plus loin.»

Chelsea va passer à l'attaque

Évidemment, il n'en fallait pas plus pour alimenter les rumeurs. Plusieurs écuries se sont signalées comme le PSG, le Real Madrid et surtout les clubs de Premier League. Les deux Manchester, Liverpool et Chelsea ont étudié son dossier. Les Blues sont particulièrement intéressés, eux qui ont perdu durant l'intersaison Antonio Rüdiger, Andreas Christensen, en plus de Cesar Azpilicueta et Marcos Alonso. Ils ont besoin de se renforcer avec des défenseurs de premiers plans.

Selon Sky Sport Italia, la formation londonienne va même passer à la vitesse supérieure en proposant une offre un peu particulière : 25 à 30 millions d'euros, en plus de céder Timo Werner. L'attaquant souhaite s'en aller et est prêt à baisser son salaire pour rejoindre la Juventus. Avec cette première offensive, la direction veut tester son homologue italienne, avant de préparer une seconde offensive à 40/45 M€, toujours avec l'attaquant allemand compris dans le deal.

Une ouverture est possible

Selon le média, les Bianconeri ne sont pas très chauds et préfèrent attendre de meilleures propositions. Leur premier souhait reste de faire payer la clause libératoire de 125 M€ mais à ce prix là, les prétendants risquent de tourner la tête ailleurs. Néanmoins, une porte s'ouvre car les différentes parties semblent disposées à trouver une solution : Chelsea, la Juventus, De Ligt et Werner. C'est peut-être le début de quelque chose.