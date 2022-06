Juventus : 6 clubs sont prêts à bondir sur Matthijs de Ligt !

La suite après cette publicité

Avec Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt était l’autre stars de l’Ajax Amsterdam la plus courtisée. Marqué à la culotte par le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, le défenseur batave s’était finalement engagé avec la Juventus en échange d’un chèque de 75 M€. Trois ans plus tard, les deux Bataves pourraient encore une fois changer d’air la même année. De Jong est poussé vers la sortie par un FC Barcelone dans le dur financièrement, tandis que le futur de son partenaire de sélection est annoncé très incertain.

Le 6 juin dernier, le joueur de la Juve avait d’ailleurs ouvert la porte à un possible départ. « Terminer 4e d’affilée pendant deux années consécutives n’est pas suffisant, la Juventus le sait aussi. Donc, étant la Juventus, nous devons faire des pas. Je suis un joueur de la Juventus, donc je suis concentré là-dessus. Il y a des discussions en cours entre la Juventus et moi. Une fois que le bon moment arrivera, je déciderai de prolonger ou de regarder plus loin. »

Un départ si la prolongation échoue

Ce matin, Il Corriere dello Sport en remet une couche. Selon le quotidien italien, la Vieille Dame planche sur une prolongation jusqu’en 2026. De son côté, le clan de Ligt pense à l’avenir et aimerait faire baisser la clause libératoire du défenseur. Elle est actuellement de 125 M€ et passera à 140 M€ l’an prochain. L’idée serait de la ramener à 70-80 M€.

Une situation délicate pour la Juve qui étudie tous les scenarii. Et si les négociations échouent, un départ rapide de l’ancien Lancier ne serait pas à exclure. D’autant que plusieurs écuries ont un oeil sur lui : Chelsea, Manchester United, Liverpool, le Real Madrid, Manchester City et le Paris Saint-Germain.