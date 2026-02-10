N’Golo Kanté a réussi ses débuts avec Fenerbahçe

Il était la recrue phare de Fenerbahçe cet hiver. Plus en odeur de sainteté dans un Al-Ittihad instable et désireux de performer en Europe avant la Coupe du monde, N’Golo Kanté est revenu sur le Vieux Continent. Pisté par Fenerbahçe depuis des semaines, le milieu récupérateur a cédé aux sirènes turques et a rejoint les bords du Bosphore. Une arrivée non sans difficulté tant le club stambouliote a dû batailler pour valider cette arrivée avec un Al-Ittihad qui a envoyé les documents nécessaires à la signature après la fermeture du marché.

Ainsi, le Fener a usé de recours pour recruter le champion du monde 2018 qui a finalement pu poser ses valises à Istanbul. Aux côtés de l’autre recrue française Matteo Guendouzi, l’ancien de Chelsea faisait ses débuts tant attendus ce lundi. Titularisé par Domenico Tedesco aux côtés de son compatriote contre Gençlerbirliği, Kanté a joué 62 minutes en tout. Suffisant pour montrer l’étalage de ses qualités et de ce qu’il peut apporter à l’avenir pour un club turc qui lui a réservé un accueil chaleureux à domicile.

Kanté a été très bien accueilli à Fenerbahçe

Accueilli avant la rencontre avec des chants à sa gloire, le Français a été intéressant dans le jeu. Malgré un clair manque de rythme, Kanté a brillé sur certaines récupérations de balle et a contribué au succès de son équipe. Sorti à la 62e minute de jeu, la nouvelle vedette stambouliote a été congratulé par son président, Sadettin Saran, qui a qualifié son match d’excellent. Salué par les supporters, Kanté s’est même offert une première communion avec tout le stade en fin de rencontre et a été accompagné par Akturkoglu qui lui a appris le cri de guerre sur le terrain ainsi qu’à Sidiki Cherif, l’autre recrue stambouliote.

Après la rencontre, Kanté a fait part de son immense satisfaction après ses débuts de rêve dans son nouveau club : «j’espère que nous gagnerons des titres avec les supporters. C’était ma première fois sur le terrain. Nous avons remporté une belle victoire pour mon premier match, une victoire collective. Les supporters nous ont soutenus du début à la fin. L’ambiance était formidable. J’espère que nous gagnerons la saison avec eux. C’était un accueil très chaleureux. J’espère pouvoir leur rendre leur soutien du mieux possible.» Vous l’aurez compris, tout se passe pour le mieux pour le moment avec Kanté à Istanbul.