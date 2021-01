Southampton - Arsenal : les compositions officielles

La 20e journée de Premier League offre un duel intéressant entre Southampton (10e) et Arsenal (11e). A domicile, les Saints optent pour un 4-4-2 classique avec Alex McCarthy comme dernier rempart derrière Yan Valery, Jan Bednarek, Jack Stephens et Jake Vokins. James Ward-Prowse et Ibrahima Diallo sont associés dans l'entrejeu tandis que Stuart Armstrong et Théo Walcott prennent les couloirs. Enfin, Che Adams et Danny Ings se retrouvent en attaque.

De son côté, Arsenal poursuit dans son 4-2-3-1 avec Bernd Leno dans les buts. Il peut compter en défense sur Hector Bellerin, Rob Holding, David Luiz et Cédric Soares. Thomas Partey et Granit Xhaka assurent le double pivot. Seul en pointe, Alexandre Lacazette est soutenu par Bukayo Saka, Emile Smith-Rowe et Nicolas Pépé.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions :

Southampton : McCarthy - Valery, Bednarek, Stephens, Vokins - Armstrong, Ward-Prowse, Diallo, Walcott - Adams, Ings

Arsenal : Leno - Bellerin, Luiz, Holding, Cédric - Partey, Xhaka - Saka, Smith-Rowe, Pépé- Lacazette