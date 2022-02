OM : Arek Milik fou de rage

La fête était belle ce jeudi soir à l’Orange Vélodrome pour le retour de la Coupe d’Europe à Marseille. Les Olympiens affrontaient Qarabag en Ligue Europa Conférence et on peut dire qu’ils ont plutôt fait le boulot en première période. C’est l’inévitable Arkadiusz Milik, critiqué il y a encore quelques semaines, qui, par deux fois, a trouvé les chemins des filets.

Présent dans les duels et les remises, il faisait un match plein. Il a été sorti au milieu de la seconde période par Jorge Sampaoli et il n’a pas du tout apprécié envoyant deux grands coups de pied dans une bouteille… Quelques jours après sa sortie remarquée après son but à Metz (1-2), ça commence à faire beaucoup pour le Polonais...